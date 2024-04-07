Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

Преступников ищут

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщили в СКР.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", сообщили в пресс-службе главка СКР по Московской области.

По данным следствия, на просёлочной дороге в рабочем посёлке Фряново местные жители обнаружили двух полицейских без сознания. Один из них позже скончался от огнестрельных ранений. На месте работают следователи и криминалисты.

Подмосковная полиция ищет нападавших. Известно, что они скрылись на мотоцикле.

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