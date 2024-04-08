Ивановские десантники взяли штурмом опорник ВСУ на окраине Часов Яра

В ходе воздушной разведки были вскрыты основные огневые точки радикалов

На основных направлениях в зоне СВО российские войска улучшили положение по переднему краю.

На артемовском участке расчеты РСЗО "Град" для ликвидации замаскированных позиций националистов применили "огненную карусель". Артиллеристы группировки прикрытия уничтожили реактивную установку "Вампир", из которой боевики обстреливали Белгородскую область.

На южнодонецком направлении отработали Су-34. Истребители -бомбардировщики ударили по командному пункту и живой силе ВСУ. Экипажи применили фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации и наносят врагу максимальный урон. Су-34 готовы к вылету в любое время суток и при любых метеоусловиях.

На артемовском направлении ивановские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на окраине Часов Яра. В ходе воздушной разведки были вскрыты основные огневые точки радикалов. По ним сначала ударили авиация и артиллерия, а затем к вражеским позициям сразу с нескольких направлений устремились БМД-2. После взятия укреплений наша штурмовая группа провела полную зачистку.

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