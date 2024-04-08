ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ивановские десантники взяли штурмом опорник ВСУ на окраине Часов Яра

08:44
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

В ходе воздушной разведки были вскрыты основные огневые точки радикалов

На основных направлениях в зоне СВО российские войска улучшили положение по переднему краю.

На артемовском участке расчеты РСЗО "Град" для ликвидации замаскированных позиций националистов применили "огненную карусель". Артиллеристы группировки прикрытия уничтожили реактивную установку "Вампир", из которой боевики обстреливали Белгородскую область.

На южнодонецком направлении отработали Су-34. Истребители -бомбардировщики ударили по командному пункту и живой силе ВСУ. Экипажи применили фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации и наносят врагу максимальный урон. Су-34 готовы к вылету в любое время суток и при любых метеоусловиях.

На артемовском направлении ивановские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на окраине Часов Яра. В ходе воздушной разведки были вскрыты основные огневые точки радикалов. По ним сначала ударили авиация и артиллерия, а затем к вражеским позициям сразу с нескольких направлений устремились БМД-2. После взятия укреплений наша штурмовая группа провела полную зачистку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Бойцы воздушно-десантных войс
Бойцы воздушно-десантных войс
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.