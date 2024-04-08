Гвардии рядовой Виктор Титоренко и его расчет уничтожили колонну бронированной техники противника

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии рядовой Виктор Титоренко и его расчет уничтожили колонну бронированной техники противника, которая двигалась в направлении российских войск. Титоренко из гаубицы поразил две БМП, а потом ещё одну, ударив по отступающим боевикам. Кроме того, были ликвидированы 20 националистов.

Гвардии рядовой Даниил Семенов после обстрела ВСУ оперативно восстановил поврежденный автомобиль из состава реактивной батареи. И наш расчет смог в кратчайшие сроки нанести поражение радикалам, уничтожив два укрепленных опорника и до 10 боевиков.

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