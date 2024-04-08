Победное дыхание весны: 80 лет назад началось освобождение Крыма

Одна из важнейших операций Великой Отечественной войны

Уже к концу 1943 года немецко-румынская группировка в Крыму, по сути, оказалась отрезана от основных своих сил. Красная армия заняла к тому времени Перекоп, Сиваш и Керченский полуостров. Уже тогда английская пресса писала об оккупантах как о потенциальных военнопленных. Но это, конечно, было не так. Гитлер, который считал Крым исконно немецкой территорией, ведь когда-то, там проживали готские племена, приказал превратить полуостров в крепость и удерживать любой ценой.

"В районе Керчи, на Керченском полуострове было три полосы обороны. Три-четыре полосы обороны было в районе перешейка Перекопского и Сиваша. То есть нам необходимо было прорвать эту очень серьезную немецко-румынскую оборону. Но мы подтянули крупную артиллерию. До начала крымской операции три дня наша тяжелая артиллерия буквально утюжила немецкие позиции у Сиваша и Перекопа, смешивая их с землей", - отметил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Крымскую освободительную операцию планировали провести еще в начале 1944-го. По разным причинам, в основном из-за распутицы, ее откладывали. Весной РККА собрала вокруг полуострова почти полмиллиона бойцов. 8 апреля операция все-таки началась. У 200-тысячной немецко-румынской группировки не было шансов.

"За два дня боев уничтожено свыше 5500 солдат и офицеров, 44 танка, 21 самолет. Захвачено свыше 1100 пленных, пять самоходных орудий, шесть шестиствольных минометов, 337 пулеметов", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА Минобороны.

Немецкие и румынские пленные рассказывали, что их части отступали беспорядочно, в панике. Минобороны публикует боевые донесения, шифрограммы, оперативные карты, фотоснимки, а также наградные листы той операции.

Один из документов рассказывает о подвиге девяти героев-разведчиков, которые спасая мирных жителей, оказались в окружении румынских частей: "9 человек вели два часа бой с превышающими силами противника. Когда у них закончились патроны, они вступили в рукопашный бой. Румынский капитан им предлагал сдаваться, но они не сдались и до последнего держались. Когда их взяли в плен, они не произнесли ни слова".

В плену советских разведчиков жестоко пытали: перебивали кости, ломали челюсти, кололи штыками. И ничего от них так и не добившись, расстреляли. Одного бойца удалось спасти местным жителям. Всем им присвоено звание Героя Советского Союза.

При отступлении фашисты применяли уже опробованную тактику выжженной земли. В Крыму до основания были разрушены 170 населенных пунктов. Убито более 130 тысяч мирных жителей. 85 тысяч человек угнали в плен.

Красная Армия ставила одной из задач - фашистов, которые бежали к Севастополю в надежде уйти морем, безнаказанными с полуострова не отпускать.

"В крымской операции мы потопили вражеских судов - здесь румынские и немецкие - 140 единиц вместе с личным составом. То есть это был буквально полный разгром вот этой группировки. Блестящий успех, наши потери составляли в два-два с половиной раза меньше, чем у немцев. Хотя мы наступали. Хотя мы прорывали эту крепкую вражескую оборону", - продолжает Мягков.

Крымская наступательная операция считается одной из самых блестящих в ходе Великой Отечественной. Если в начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть Севастополем, то Красная Армия отбила его всего за 35 дней. Советские войска потеряли в той операции почти 18 тысяч бойцов.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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