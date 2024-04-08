ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учения "Ярсов" завершились

08:37
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Расчеты комплексов совершили марши протяженностью до ста километров

Командно-штабные учения с Иркутским ракетным соединением, к которым привлекались более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, успешно завершились.

Расчеты комплексов "Ярс" совершили марши протяженностью до ста километров, меняли полевые позиции, маскировались и отрабатывали задачи по боевому охранению. Также ракетчики противодействовали условным диверсионным группам и вывели "Ярсы" из зоны химического заражения.

Командование высоко оценило уровень боевой подготовки подразделения и личного состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Комплекс РС-24 "Ярс"
Комплекс РС-24 "Ярс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.