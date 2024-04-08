Учения "Ярсов" завершились

Расчеты комплексов совершили марши протяженностью до ста километров

Командно-штабные учения с Иркутским ракетным соединением, к которым привлекались более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, успешно завершились.

Расчеты комплексов "Ярс" совершили марши протяженностью до ста километров, меняли полевые позиции, маскировались и отрабатывали задачи по боевому охранению. Также ракетчики противодействовали условным диверсионным группам и вывели "Ярсы" из зоны химического заражения.

Командование высоко оценило уровень боевой подготовки подразделения и личного состава.

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