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Великобританию накрыл шторм "Кэтлин"

08:57
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Досталось и Ирландии

Мощный шторм "Кэтлин" не покидает Великобританию. Предупреждение о возможности наводнений продлено до среды.

На побережье западной Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - многометровые волны. На видеокадрах с острова Мэн они чудом не смывают в океан проезжающие по шоссе автомобили.

В Белфасте ураганный ветер порывами более 30 метров в секунду серьезно повредил кровлю музея "Титаника". В аэропортах отменены более сотни авиарейсов, остановлено паромное сообщение. В Ирландии без электричества остались более 30 тысяч домовладений.

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Шторм "Кэтлин"
Шторм "Кэтлин"
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