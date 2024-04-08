Великобританию накрыл шторм "Кэтлин"

Досталось и Ирландии

Мощный шторм "Кэтлин" не покидает Великобританию. Предупреждение о возможности наводнений продлено до среды.

На побережье западной Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - многометровые волны. На видеокадрах с острова Мэн они чудом не смывают в океан проезжающие по шоссе автомобили.

В Белфасте ураганный ветер порывами более 30 метров в секунду серьезно повредил кровлю музея "Титаника". В аэропортах отменены более сотни авиарейсов, остановлено паромное сообщение. В Ирландии без электричества остались более 30 тысяч домовладений.

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