Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Луна начинает путь по знаку Тельца с неловкой размолвки с Плутоном

Овны

Вам потребуется время, чтобы привести в порядок свои мысли и эмоции после затмения. Дайте себе возможность отдохнуть, не загружайтесь работой и суетой.

Тельцы

Луна начинает путь по вашему знаку с неловкой размолвки с Плутоном. Будьте корректны, разговаривая с людьми, чтобы не ввязаться в ненужный конфликт.

Близнецы

Залечь на дно и заняться малозаметными делами – хорошее решение для этого дня. Публичные мероприятия могут оказаться на грани срыва, их лучше отложить.

Раки

Звезды сегодня легко нарушают планы – возможны внезапные звонки, неожиданные события. Бороться с этим бесполезно, настройтесь импровизировать!

Львы

На работе события пойдут как-то не по сценарию. На всякий случай будьте готовы к тому, что ваше начальство или коллеги кардинально изменят свое мнение.

Девы

Вам необходимо быть очень внимательными на учебе, в поездках и юридических делах. Проверяйте, что делают и пишут другие – не только вы делаете ошибки!

Весы

Вы обычно тонко чувствуете, когда нужно отступить или, наоборот, поднажать. Но сегодня ваши дипломатические способности могут сбоить, контролируйте свою речь.

Скорпионы

Далеко не лучший день для деловых встреч и романтических свиданий. Кто-то из двоих окажется не в настроении и все испортит. Так что лучше перенести разговоры тет-а-тет.

Стрельцы

Вам нежелательно начинать курс лечения в этот день или ходить к врачам без острой необходимости. А вот заботиться о своем питании всегда хорошо!

Козероги

Вас могут вывести из себя дети, родители или любимый человек. Обстановка после затмения все еще нервная, делайте на это скидку и не требуйте от людей безупречности.

Водолеи

Будьте максимально терпимы к капризам мамы, жены, дочери, бабушки – в вашей семье они сегодня слабое звено. Но это не значит, что они могут нарушать ваши границы!

Рыбы

Ссора или эмоциональный разговор с женщиной может испортить вам настроение. Берегите нервы и не берите это в голову - у вас наверняка найдутся более интересные дела.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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