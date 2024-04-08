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Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"

08:37
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Россия этого не забудет, предупредил политик

Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии являются соучастниками теракта в "Крокус сити холле", а "украинские бандеровцы" — реальные заказчики теракта. Такое мнение высказал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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В социальной сети Х политик поинтересовался у западных политиков, достаточно ли им показаний арестованных исполнителей теракта о том, что "им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе".

Медведев возмущенно раскритиковал версию Запада о вине в теракте радикальных исламистов, заявив, что "реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши", а "соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники". Россия этого не забудет, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а в действительности исполнители не являются религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров счел очевидным украинский след в теракте в "Крокус сити холле". Дипломат отметил, что сама Украина стала откровенно террористическим государством, которое "десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами".

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