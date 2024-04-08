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Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

08:20
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Следствие продолжается

Обвиняемые в организации теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске в ходе следственных мероприятий рассказали, что с ними на связь выходил Сайфулло. Это видно на кадрах с допроса арестованных, опубликованных в эфире Первого канала.

По словам допрашиваемых, "Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев", потому что "там один миллион рублей дадут".

Также один из арестованных признался, что исполнителям теракта обещали помочь перейти границу на Украину: "Сайфулло сказал, что нас там будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а в действительности исполнители не являются религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру.

Тем временем в телефонах обвиняемых  по делу о теракте в "Крокус сити холле" нашли возможные свидетельства связи между атакой на концертный зал и проведением специальной военной операции на Украине: изображения людей в камуфляже и с украинским флагом на фоне разрушенных домов. При этом киевский режим и его западные партнеры продолжают отрицать причастность Украины к теракту.

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