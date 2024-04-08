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Расчет "Града" уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

08:19
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Машина находилась в труднопроходимой местности

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожила РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области.

Вместе с машиной был уничтожен боекомплект, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Уничтожить РСЗО Vampire оказалось уничтожить непросто: она находилась в заболоченной и труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для "Града".

Белгородская область в последнее время регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 6 апреля российские системы ПВО сбили 10 снарядов, выпущенных РСЗО Vampire.

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