Собянин рассказал о планах по благоустройству музея-заповедника "Коломенское"

Завершить проект планируется в течение трех лет

Музей-заповедник "Коломенское" ждет масштабное преобразование. Работы начнутся уже в этом году, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, рекреационная нагрузка по территории заповедника распределена неравномерно, а набережная лишена многих элементарных удобств. Обновление "Коломенского" начнется с набережной Москвы-реки в районе станции метро "Кленовый бульвар" и будет двигаться в сторону Сабуровского моста.

Так, рядом с местом впадения в Москву-реку речки Жужи появится свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек. Появятся смотровая площадка с подвесными качелями и пространство для игр. Пешеходную часть набережной расширят за счет деревянного настила. Зимой его можно будет использовать в качестве катка.

Собянин отметил, что благоустройство будет вестись в три этапа. Завершить проект планируется в течение трех лет.

Подробнее о благоустройстве "Коломенского" - в блоге на сайте мэра.

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