Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос еще на 16 сантиметров

Он достиг 872 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказали в городской администрации.

Как уточняется в Telegram-канале мэрии Оренбурга, утром в воскресенье данный показатель составлял 856 сантиметров.

При этом критически опасным считается уровень воды в реке Урал на отметке 930 сантиметров.

7 апреля российский лидер Владимир Путин обсудил опасность паводков с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Глава государства обратил внимание глав регионов на неизбежность затоплений из-за аномального повышения уровня воды.

Что касается Оренбургской области, глава МЧС Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую. По поручению президента министр лично прилетел в Оренбургскую область, чтобы контролировать ход работ и оказание помощи населению.

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