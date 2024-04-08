Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос еще на 16 сантиметров

Он достиг 872 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказали в городской администрации.
Как уточняется в Telegram-канале мэрии Оренбурга, утром в воскресенье данный показатель составлял 856 сантиметров.
При этом критически опасным считается уровень воды в реке Урал на отметке 930 сантиметров.
7 апреля российский лидер Владимир Путин обсудил опасность паводков с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Глава государства обратил внимание глав регионов на неизбежность затоплений из-за аномального повышения уровня воды.
Что касается Оренбургской области, глава МЧС Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую. По поручению президента министр лично прилетел в Оренбургскую область, чтобы контролировать ход работ и оказание помощи населению.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"