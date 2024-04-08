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Осужденная за взятки экс-министр попросилась в зону СВО

09:22
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

В 2023 году ее приговорили к 10 годам колонии

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации.

Заявление было подано три месяца назад, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов. Ожидается, что оно будет рассмотрено в ближайшее время. 

Новосельскую арестовали в ноябре 2021 года. По данным следствия, она получила взятку в размере более 25 миллиона рублей от компании "Меандр" за общее покровительство при реставрации крымкого государственного центра детского театрального искусства, расположенного в Симферополе.

В июле 2023 года ее приговорили к 10 годам колонии.

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