Осужденная за взятки экс-министр попросилась в зону СВО

В 2023 году ее приговорили к 10 годам колонии

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации.

Заявление было подано три месяца назад, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов. Ожидается, что оно будет рассмотрено в ближайшее время.

Новосельскую арестовали в ноябре 2021 года. По данным следствия, она получила взятку в размере более 25 миллиона рублей от компании "Меандр" за общее покровительство при реставрации крымкого государственного центра детского театрального искусства, расположенного в Симферополе.

В июле 2023 года ее приговорили к 10 годам колонии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"