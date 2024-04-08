По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека

Западные лидеры предпринимают попытки отвлечь внимание мирового сообщества от настоящих организаторов и выгодоприобретателей. С этой целью было дано категорическое указание не освещать в средствах массовой информации истинные масштабы трагедии. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркивается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, особую циничность имеет указание "не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее". Это сделано для того, чтобы не проявить сочувствие и гуманизм в отношении россиян.

Наряду с этим западные журналисты поручили указание тиражировать версию о том, что в организации теракта участвовала запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", отрицать связь исламистов с Киевом и западными спецслужбами, дискредитировать итоги расследования и продвигать теорию о "причастности российских спецслужб".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши", а "соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники". Россия этого не забудет, подчеркнул политик.

После теракта в "Крокусе" 45-й президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на это кресло, заявил, что созвонился бы с российским президентом Владимиром Путиным в связи с трагедией. При этом американский политик не объяснил, что именно он хотел бы сказать Путину – предупредить об угрозе или выразить соболезнования.

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