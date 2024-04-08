Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования из-за подтопления под Оренбургом

Накануне в Орске прорвало дамбу на реке Урал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), северокорейский политик пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ким Чен Ын "от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту России и в его лице правительству и российскому народу" в связи с разгулом стихии.

6 апреля власти Орска сообщили о гибели двух человек при прорыве дамбы. Больше всего пострадал микрорайон Старый город. Он ушел под воду практически полностью. Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков лично прилетел в регион.

Ситуация становится все более серьезной: уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос еще на 16 сантиметров. Критически опасным считается уровень воды в реке Урал на отметке 930 сантиметров, сейчас показатель составляет 872 сантиметра.

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