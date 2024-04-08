Уровень водоемов в ряде районов Оренбургской области за сутки вырос на 30 сантиметров

Подтоплены более десяти тысяч жилых домов и почти 18 с половиной тысяч приусадебных участков

Автомобили в одном из дворов Орска уходят под воду буквально на глазах. Затоплены детские площадки. При выходе из подъездов люди оказываются практически по пояс в воде. По большинству улиц уже не может проехать даже спецтехника. Те, у кого есть лодки, теперь пользуются исключительно этим транспортом. Особенно это актуально в сельской местности - пригороды Орска тоже под водой. Люди вывозят тех, кому нужно попасть на работу, доставляют продукты и спасают домашних животных.

До многоэтажек на окраине Орска вода пока не добралась, но случиться это может в любой момент - река совсем рядом. Специалисты в экстренном порядке насыпают здесь дамбу. Защитное сооружение появилось накануне и в соседнем с Орском Кувандыке. Уже ночью вода из реки Сакмара начала подмывать насыпь.

Несколько дней назад в Орске защитная дамба не смогла сдержать реку Урал. Между тем в мэрии города сообщили, что из берегов в районе улицы Щерса выходит еще одна река - Елшанка. Вода уже поступает со стороны Рабочего поселка. В город прибыла вторая группа сотрудников отряда "Центроспас". Жителям круглосуточно помогают более 70 спасателей. Идет эвакуация из особо опасных районов. За минувшую ночь свои дома были вынуждены покинуть 50 семей. Пункты временного размещения находятся в школах и других общественных зданиях на возвышенных участках. Туда подвозят кровати и запасы продуктов.

Помощь людям оказывают волонтеры из числа старшеклассников. Школы пока переведены на дистанционный формат обучения. Всего в Орске эвакуированы более 2 тысяч человек, в том числе 689 детей.

Стремительно ухудшается паводковая обстановка в областном центре. За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 16 сантиметров и вплотную подобрался к девяти метрам. При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров. В правительстве региона также сообщили, что резко поднялась также вода в реке Сакмара. У села Татарская Каргала - плюс 30 сантиметров всего за сутки. Критический уровень уже превышен. Практически весь населенный пункт затоплен. Людей эвакуируют.

Из-за наводнения в Оренбуржье, Курганской и Тюменской областях сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Власти призывают людей пить только кипяченую или бутилированную воду. В Орске поставки воды в торговые сети увеличены в четыре раза, завезено более 40 тонн. Почти такой же объем безвозмездно поставлен в пункты временного размещения. наращиваются также запасы продовольствия. В частности, увеличены заказы хлеба. Ожидается, что паводок продлится еще минимум неделю.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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