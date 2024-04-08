Планы кандидаты в президенты США раскрыла газета Washington Post

Как бы ни изворачивалась немецкая пресса со своей оголтелой политкорректностью, от замены буквы Z на S в написании фамилии главаря нацистского режима ситуация не улучшается ни на поле боя, ни в целом в стране. Опрошенные изданием Tagesspiegel эксперты однозначно заявили: рейтинги одобрения деятельности "Володимира Селенского" стремительно падают. Среди главных причин называют авторитаризм Банковой, разгул коррупции, непопулярные в обществе кадровые перестановки.

Экс-посол Украины в США Юрий Щербак призвал Зеленского фильтровать то, что у него вылетает в публичном пространстве. А то получается как в анекдоте: хочет разжалобить Запад рассказами о том, как плохи дела у Киева, а пугает и вгоняет в депрессию украинцев: "Это сразу влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Зеленский может в личной беседе сказать президенту США, что дела скверные, но он не должен выносить это в публичное пространство. Он должен или молчать, или такие вещи не объявлять".

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила: Дональд Трамп в частном порядке заявил, в чем его план урегулирования российско-украинского конфликта.

"Дональд Трамп говорил, что мог бы положить конец военному конфликту на Украине, принудив Киев пойти на территориальные уступки. Согласно плану, Украина должна оставить Москве контроль над Крымом и Донбассом. Жители украинских территорий, вошедших в состав России, по мнению Трампа, в таком случае были бы не против", - говорится в материале.

Никаких переговоров. Только продолжение боевых действий. Президенту некогда нейтральной Финляндии очень нравится воевать с Россией руками украинцев. Это тот самый случай, когда правая рука не ведает, что творит левая. Главы МИД Британии и Франции уверяют, что это их война и она очень важна для них. Вот совместное заявление: "Если Украина проиграет, мы все проиграем. Западные страны должны сделать еще больше, чтобы нанести поражение России".

Несогласных с такой позицией - просто удалить. Председатель комитета Бундестага по внешней политике и ярый сторонник антироссийских санкций Норберт Рёттген предложил исключить Венгрию и Словакию из ЕС. Причины никто и не думает скрывать: за их позицию по российско-украинскому конфликту. Демократия и свобода слова по-европейски в действии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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