Лавров прибыл с двухдневным визитом в Китай

В программе - переговоры с министром иностранных дел Поднебесной

Сергей Лавров прибыл в Пекин. Ночью борт главы российского МИДа приземлился в аэропорту "Шоуду". Официальный визит продлится два дня.

В программе - переговоры с министром иностранных дел Китая. Лавров и Ван И намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене, а также ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Последний раз Сергей Лавров посещал Пекин в октябре прошлого года во время международного форума "Один пояс - один путь".

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