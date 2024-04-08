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Лавров прибыл с двухдневным визитом в Китай

11:45
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

В программе - переговоры с министром иностранных дел Поднебесной

Сергей Лавров прибыл в Пекин. Ночью борт главы российского МИДа приземлился в аэропорту "Шоуду". Официальный визит продлится два дня.

В программе - переговоры с министром иностранных дел Китая. Лавров и Ван И намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене, а также ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Последний раз Сергей Лавров посещал Пекин в октябре прошлого года во время международного форума "Один пояс - один путь".

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