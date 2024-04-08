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Москва призывает мир отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева

11:40
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Накануне два украинских дрона-камикадзе взорвались на территории ЗАЭС

Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева. Так прокомментировала официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова атаку на Запорожскую АЭС в минувшее воскресенье.

Мария Захарова задала вопрос западным спонсорам режима: осознают ли главы США, Германии и Франции, чем грозит для живой природы взрыв на атомной электростанции? И сколько еще будет повторяться этот "смертельный номер кровавого шапито".

Воздерживаться от обстрелов АЭС призвал и глава МАГАТЭ. Рафаэль Гросси подтвердил факт атаки беспилотников и детонации.

Накануне два украинских дрона-камикадзе взорвались на территории станции. Три человека получили ранения.

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