Москва призывает мир отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева

Накануне два украинских дрона-камикадзе взорвались на территории ЗАЭС
Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева. Так прокомментировала официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова атаку на Запорожскую АЭС в минувшее воскресенье.
Мария Захарова задала вопрос западным спонсорам режима: осознают ли главы США, Германии и Франции, чем грозит для живой природы взрыв на атомной электростанции? И сколько еще будет повторяться этот "смертельный номер кровавого шапито".
Воздерживаться от обстрелов АЭС призвал и глава МАГАТЭ. Рафаэль Гросси подтвердил факт атаки беспилотников и детонации.
Накануне два украинских дрона-камикадзе взорвались на территории станции. Три человека получили ранения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"