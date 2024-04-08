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В Госдуме призвали изолировать Зеленского от власти

09:53
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Он способен погрузить в ядерный хаос всю Европу

Международное сообщество должно предпринять меры, чтобы изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине. В противном случае не только Украине, но и всей Европе грозит трагедия. Такое заявление сделал в понедельник, 8 апреля, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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Парламентарий прокомментировал недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию, назвав ее преступлением века, сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, "Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти", а потому он применяет "самые запрещенные, античеловечные, кощунственные методы", хотя это может "принести всему миру техногенную катастрофу с большим числом жертв".

6 апреля украинские боевики нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате беспрецедентной серии атак с помощью беспилотников ранения получили три сотрудника объекта.

"Росатом" призвал Международное агентство по атомной энергетике и страны Евросоюза незамедлительно отреагировать на попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.

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