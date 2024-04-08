ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия сохранит в неприкосновенности посольство Украины в Москве

10:23
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

На это не повлияет расторжение договора аренды земли

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, в том числе после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказал руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
Украина стремительно теряет поддержку Европы

Как напомнил дипломат, договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в ответ на решение Киевского горсовета в отношении земельного участка посольства России на Украине.

Полищук отметил, что "так работает принятый в дипломатии принцип взаимности". Однако он указал на то, что Венская конвенция обязывает власти принимающей страны "даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами", сообщает ТАСС.

Тем временем появились свидетельства того, что украинские дипломатические миссии в разных странах мира занимаются вербовкой. Например, посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что это общеизвестный факт.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что осведомлено о вербовке своих граждан украинским посольством. При этом официальный Стокгольм заявил, что не возражает, поскольку считает, что это не противоречит нормам международного права.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание посольства Украины в Москве
Здание посольства Украины в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.