Россия сохранит в неприкосновенности посольство Украины в Москве

На это не повлияет расторжение договора аренды земли

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, в том числе после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказал руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Как напомнил дипломат, договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в ответ на решение Киевского горсовета в отношении земельного участка посольства России на Украине.

Полищук отметил, что "так работает принятый в дипломатии принцип взаимности". Однако он указал на то, что Венская конвенция обязывает власти принимающей страны "даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами", сообщает ТАСС.

Тем временем появились свидетельства того, что украинские дипломатические миссии в разных странах мира занимаются вербовкой. Например, посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что это общеизвестный факт.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что осведомлено о вербовке своих граждан украинским посольством. При этом официальный Стокгольм заявил, что не возражает, поскольку считает, что это не противоречит нормам международного права.

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