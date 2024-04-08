Подтопленную Самарскую область сняли с коптера

Под водой остается 901 участок

МЧС показало кадры подтопленной Самарской области.

В настоящий момент под водой находятся 50 домов, 901 участок и дорога в селе Пестравка, говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения находятся 62 человека, включая 16 детей. Спасатели помогают местным жителям с эвакуацией, продуктами. Ведутся работы по откачке воды.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Оренбурской и Курганской областях, а также в Алтайском крае. По данным на понедельник, 8 апреля, остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов.

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