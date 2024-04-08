ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр

Они похитили у россиян семь миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ и МВД задержали пятерых людей, которых подозревают в мошенничестве на семь миллиардов рублей.

Эту сумму злоумышленники выманили у россиян через украинские call-центры, сообщили в ЦОС. Деньги отправлялись на нужды украинской армии, на поддержание работы оборудования и оплату связи.

По месту жительства преступников изъяты компьютеры, телефоны, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", обвиняемых заключили под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности мошенников.

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