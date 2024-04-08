ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр

10:41
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Они похитили у россиян семь миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ и МВД задержали пятерых людей, которых подозревают в мошенничестве на семь миллиардов рублей.

Эту сумму злоумышленники выманили у россиян через украинские call-центры, сообщили в ЦОС. Деньги отправлялись на нужды украинской армии, на поддержание работы оборудования и оплату связи.

По месту жительства преступников изъяты компьютеры, телефоны, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", обвиняемых заключили под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности мошенников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.