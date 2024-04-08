ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин велел обдумать расширение льготной ипотеки

10:50
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Президент запросил предложения в этой области

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству подготовить предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где невелики объемы жилищного строительства.
Мишустин рассказал о промышленной ипотеке

Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение касается возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы готового жилья на вторичном рынке. При этом речь идет про населенные пункты, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме.

Исполнить поручение предписывается до 30 июля, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что возможностью получить льготную ипотеку для специалистов в области IT-технологий воспользовались более 50 тысяч человек. Правительство увеличит лимиты на 200 миллиардов рублей. Еще 15 тысяч IT специалистов смогут взять займы по сниженным ставкам на покупку жилья.

В послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России как минимум до 2030 года пролонгируют программу материнского капитала и программу льготной ипотеки при сохранении ее базовых параметров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.