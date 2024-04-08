Путин велел обдумать расширение льготной ипотеки

Президент запросил предложения в этой области

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству подготовить предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где невелики объемы жилищного строительства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение касается возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы готового жилья на вторичном рынке. При этом речь идет про населенные пункты, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме.

Исполнить поручение предписывается до 30 июля, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что возможностью получить льготную ипотеку для специалистов в области IT-технологий воспользовались более 50 тысяч человек. Правительство увеличит лимиты на 200 миллиардов рублей. Еще 15 тысяч IT специалистов смогут взять займы по сниженным ставкам на покупку жилья.

В послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России как минимум до 2030 года пролонгируют программу материнского капитала и программу льготной ипотеки при сохранении ее базовых параметров.

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