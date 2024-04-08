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На добровольцев Росгвардии распространят льготы добровольцев Минобороны

11:16
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Такое распоряжение издало правительство

Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Министерства обороны России. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Финансирование расходов на выполнение этого постановления будет осуществляться за счет средств бюджета, рассказали в пресс-службе кабмина.

Ранее российский лидер Владимир Путин высоко оценил работу волонтеров-медиков. Президент подчеркнул, что они продвигают ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства, продолжает традиции милосердия и подвижничества, которыми всегда славилась Россия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что глава государства Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров". Спикер Кремля признавал, что"какие-то шероховатости неизбежны", о них президенту рассказывают сами бойцы и их близкие.

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