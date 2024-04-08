За время спецоперации он потерял 20 процентных пунктов

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Зеленского на Украине постепенно уменьшается на фоне череды непопулярных решений и наметившихся авторитарных тенденций в офисе президента.

Как заявили эксперты, опрошенные газетой Tagesspiegel, чем более критической становится ситуация на фронте, тем под большее давление попадает Зеленский.

Главе украинского государства вменяют невыполненные предвыборные обещания, непопулярные в обществе кадровые решения и сохраняющиеся проблемы с коррупцией.

Масла в огонь подливает неопределенность в отношении легитимности Владимира Зеленского после 20 мая, когда истечет срок его президентских полномочий, на фоне отказа от проведения президентских выборов из-за действия в стране военного положения.

Ранее член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что международное сообщество должно предпринять меры, чтобы изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине. В противном случае не только Украине, но и всей Европе грозит трагедия, поскольку ради удержания власти Зеленский готов спровоцировать техногенную катастрофу с большим числом жертв.

Рейтинг доверия жителей Украины главе государства Владимиру Зеленскому упал еще сильнее после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Это решение привело к тому, что рейтинг Зеленского упал сразу на 13 процентных пунктов.

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