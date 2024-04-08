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В ФРГ объяснили, почему стремительно падает рейтинг Зеленского

11:40
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

За время спецоперации он потерял 20 процентных пунктов

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Зеленского на Украине постепенно уменьшается на фоне череды непопулярных решений и наметившихся авторитарных тенденций в офисе президента.
Вне закона: Зеленский оказался в очень сложном положении на Украине

Как заявили эксперты, опрошенные газетой Tagesspiegel, чем более критической становится ситуация на фронте, тем под большее давление попадает Зеленский.

Главе украинского государства вменяют невыполненные предвыборные обещания, непопулярные в обществе кадровые решения и сохраняющиеся проблемы с коррупцией.

Масла в огонь подливает неопределенность в отношении легитимности Владимира Зеленского после 20 мая, когда истечет срок его президентских полномочий, на фоне отказа от проведения президентских выборов из-за действия в стране военного положения.

Ранее член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что международное сообщество должно предпринять меры, чтобы изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине. В противном случае не только Украине, но и всей Европе грозит трагедия, поскольку ради удержания власти Зеленский готов спровоцировать техногенную катастрофу с большим числом жертв.

Рейтинг доверия жителей Украины главе государства Владимиру Зеленскому упал еще сильнее после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Это решение привело к тому, что рейтинг Зеленского упал сразу на 13 процентных пунктов.

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