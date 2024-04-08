Антидроновая защита появится на сельхозтехнике в Белгородской области

Это обязательное требование

Белгородских аграриев призвали установить антидроновые сетки, чтобы защитить дорогостоящую технику.

В случае их отсутствия могут отказать в выплате компенсации за ущерб, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

"Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все", - сказал губернатор во время оперативного совещания правительства (цитата по РИА Новости).

Полевые работы в приграничной зоне должны быть строго регламентированы. Все сотрудники обязаны пройти инструктаж, иметь средства защиты, бронежилеты, аптечку, взаимодействовать с силовыми структурами при обнаружении взрывоопасного предмета.

В течение недели будет проведена внеплановая проверка, подчеркнули в правительстве.

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