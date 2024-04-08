Оренбуржцев предупредили о специфическом запахе воды

Ее следует кипятить перед употреблением

Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования.

Вода безопасна, но перед употреблением ее лучше кипятить, сообщил мэр города Сергей Салмин. Специалисты добавляют хлор из расчета один миллиграмм на литр воды, передает РИА Новости.

Ранее в Оренбургской области анонсировали массовую вакцинацию от гепатита А из-за паводка.

Вечером 5 апреля в Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал в двух местах. Погибли два человека, Старый город практически полностью ушел под воду. В настоящий момент уровень воды в Урале составляет 872 сантиметра.

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