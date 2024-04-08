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Путин велел создать спецкомиссию по борьбе с паводками

11:58
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

В ряде субъектов сложилась критическая ситуация

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Путин обсудил опасность паводков с главами Тюменской и Курганской областей
Паводковая ситуация в Орске развивается по наихудшему сценарию

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в понедельник, 8 апреля, президент заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками.

Кроме того, Владимиру Путину доложили о ходе оказания экстренной помощи населению, сообщает "Интерфакс".

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что вода в городе на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования. Чтобы избежать вспышки инфекций из-за разгула стихии, в городе проведут массовую вакцинацию от гепатита А.

6 апреля власти Орска сообщили о гибели двух человек при прорыве дамбы. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области.

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