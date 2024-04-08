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Президент Польши не поверил в реальность скорого нападения России

12:28
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

В ближайшие годы это не произойдет, заявил Анджей Дуда

Непосредственная угроза нападения на Польшу со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. Такое мнение в понедельник, 8 апреля, высказал польский президент Анджей Дуда.
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Как заявил политик в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, "нельзя сказать, что угрозы вообще нет". Однако на вопрос, "реалистично ли предзнаменование" нападения России на Польшу, Дуда ответил отрицательно.

Глава польского государства подчеркнул, что Варшава будет "способна противостоять агрессии", если ей удастся укрепить свой оборонный потенциал.

Ранее спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркивала: Запад уже смог убедиться, что Россия готова к любому развитию событий, ее безопасность и обороноспособность надежно обеспечены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нынешний уровень отношений России и НАТО, заявил, что он дошел до прямой конфронтации, причем Североатлантический альянс продолжает расширять свою военную инфраструктуру в направлении российских границ.

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
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