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В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"

12:14
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Идет обновление устава

Оставшееся с советских времен "Ура" в Вооруженных силах Армении планируют заменить на "Кецце", что в переводе означает "Да здравствует".

Изменение планируется внести в новом армейском уставе, сообщили в Минобороны Республики.

При этом авторы устава не планируют менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны Армении заявили о планах внедрить новую форму для военнослужащих, которая будет учитывать стандарты НАТО.  

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