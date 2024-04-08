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Бочкарев: Завершена надвижка главного пролета пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро

12:40
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Строителям предстоит опустить мостовое сооружение на постоянные опоры

Работы по монтажу металлоконструкций главного пролета пешеходного моста между станциями "Текстильщики" БКЛ и Таганско-Краснопресненской линий метро завершены. Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, общая протяженность моста составила 140 метров. Переход пройдет над железной дорогой и улицей Люблинская.

"Сегодня на базе станций Большого кольца создается единая масштабная инфраструктура, которая позволит эффективно интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта. Строящийся пешеходный мост – это полноценная пассажирская зона, обеспечивающая комфортную пересадку между станциями "Текстильщики" по кратчайшему маршруту", – сказал Бочкарев.

Сейчас строителям предстоит опустить мостовое сооружение на постоянные опоры, рассказал генеральный директор компании "Мипстрой 1" Константин Маслаков. Параллельно идет демонтаж временных опор и стапеля. После установки моста начнутся работы по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части.

Мост между станциями "Текстильщики" БКЛ и ТКЛ позволит интегрировать пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта.

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