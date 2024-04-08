Бочкарев: Завершена надвижка главного пролета пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро

Строителям предстоит опустить мостовое сооружение на постоянные опоры

Работы по монтажу металлоконструкций главного пролета пешеходного моста между станциями "Текстильщики" БКЛ и Таганско-Краснопресненской линий метро завершены. Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, общая протяженность моста составила 140 метров. Переход пройдет над железной дорогой и улицей Люблинская.

"Сегодня на базе станций Большого кольца создается единая масштабная инфраструктура, которая позволит эффективно интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта. Строящийся пешеходный мост – это полноценная пассажирская зона, обеспечивающая комфортную пересадку между станциями "Текстильщики" по кратчайшему маршруту", – сказал Бочкарев.

Сейчас строителям предстоит опустить мостовое сооружение на постоянные опоры, рассказал генеральный директор компании "Мипстрой 1" Константин Маслаков. Параллельно идет демонтаж временных опор и стапеля. После установки моста начнутся работы по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части.

Мост между станциями "Текстильщики" БКЛ и ТКЛ позволит интегрировать пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта.

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