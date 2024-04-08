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Песков оценил опасность обстрела ЗАЭС украинскими дронами

12:38
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Это крайне опасная провокация

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции могут иметь очень опасные последствия в перспективе. Об этом заявил в понедельник, 8 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены во время атаки ВСУ
ВСУ ударили по куполу 6 энергоблока Запорожской АЭС

Спикер Кремля отметил, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии, которые находятся непосредственно на ядерном объекте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки.

Киевский режим избрал крайне опасную и грозящую страшными последствиями тактику, продолжая свою террористическую активность, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева. Она поинтересовалась, сколько еще будет повторяться этот "смертельный номер кровавого шапито".

Член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет отмечал, что необходимо изолировать украинского президента Владимира Зеленского от власти. В противном случае не только Украине, но и всей Европе грозит трагедия, поскольку ради удержания власти Зеленский готов спровоцировать техногенную катастрофу с большим числом жертв.

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