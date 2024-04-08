В прибалтийской стране появится западный воинский контингент

Запланированная отправка солдат бундесвера в Литву и создание в этой прибалтийской стране военной базы к 2027 году создает очаги опасности у границ России. Об этом заявил в понедельник, 8 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что в Москве к этим действиям западных государств относятся негативно, поскольку они продолжают нагнетание напряженности.

Песков подчеркнул, что такое "создание очагов опасности для нас, у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности", сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя нынешний уровень отношений России и НАТО, заявил, что он дошел до прямой конфронтации, а Североатлантический альянс продолжает свою военную инфраструктуру в сторону российских границ. Это лишь усугубляет ситуацию с безопасность в Евроатлантике.

Франция, по словам источников, уже подыскивает союзников для совместной отправки воинского контингента на Украину. К этому потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша. Однако официально политические лидеры западных стран уверяют, что Макрона неверно поняли: речь идет якобы только об обучении украинских военных, но воевать на их стороне западные страны не планируют.

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