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МИД КНР призвал Вашингтон не очернять отношения Китая и России

13:20
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Пекину не понравились высказывания американского министра финансов

Китай выступает против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и призывает Вашингтон с уважением относиться к интересам в области безопасности других стран. Такое заявление сделала в понедельник, 8 апреля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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Чиновница призвала американскую сторону "искренне уважать интересы в области безопасности других государств и прекратить подрывать мир и стабильность" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Наряду с этим Мао Нин критически оценила высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен о возможных последствиях для китайских компаний за помощь России. Спикер МИД КНР подчеркнула, что Пекин всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что нормальное партнерство Китая и России в различных сферах не должно быть нарушено или ограничено, сообщает ТАСС.

В марте постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой и Пекином контроль над вооружением. По мнению дипломата, надо лишь "добросовестно сесть за стол переговоров", никаких предварительных условий американская сторона не выдвигает.

Это заявление было сделано на фоне высказываний американских политиков о якобы угрозе размещения Россией и Китаем ядерного оружия в космосе. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что это попытка "каким-то образом снизить негативный для администрации Байдена медийный эффект от интервью Владимира Путина" американского журналисту Такеру Карлсону, а также "продавить в Конгрессе выделение военной помощи Украине".

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