На станции метро "Тютчевская" завершается архитектурная отделка

Для эффектного оформления выбраны стекло, гранит и металл

Красивая и современная. Оценить станцию метро "Тютчевская" пока смогли только строители и журналисты, но скоро полюбоваться ей получится и у обычных пассажиров. Основные работы здесь уже завершены.

"Готовность станции "Тютчевская" на сегодняшний день - две трети. Мы продолжаем устройство инженерных систем, а именно монтируем светильники на платформе", - сообщил Владислав Макейчик, главный специалист, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Сейчас строители заканчивают отделку станции. Уже полностью облицевали платформу гранитом и установили алюминиевые панели на путевые стены. На них разместили строки из наиболее известных стихотворений Федора Тютчева.

В основе дизайна станции - современная эстетика с использованием динамичных форм, наклонных линий и плоскостей. Элементы из стекла здесь сочетаются с природным камнем и металлом. Центром всего архитектурного решения являются колонны, в которые спрятали многие инженерные коммуникации.

"На колоннах установлены системы видеонаблюдения и громкоговорящего оповещения. Они заложены в трубках, которые располагаются за слегка тонированным триплексом", - добавил Макейчик.

Если работа с архитектурной отделкой под землей подходит к завершению, то оформлять вестибюль только начинают. Строителям предстоит установить алюминиевые панели в кассовом зале и провести освещение. В планах у них также благоустройство территории вокруг станции. Сразу после окончания всех работ начнутся испытания. Важно убедиться, что все системы находятся в идеальном состоянии.

"Тютчевская" станет не просто станцией метро, а оборотным тупиком, в котором будут обслуживать поезда всей Троицкой линии.

"У нас сейчас в стройке одиннадцать станций от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Мы планируем в этом году завершить основные все строительные работы. У нас станции находятся в разной степени готовности, но планы, поставленные мэром Москвы, - завершить все строительные работы до конца этого года", - сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Сегодня "Тютчевская" - третья по счету станция московского метро, расположенная на МКАДе. Благодаря удобному выходу пассажиры смогут с легкостью добраться до поселка Мосрентген и остановок наземного транспорта. Ожидается, что пассажиропоток здесь будет достигать 2000 человек в сутки.

Строящаяся станция станет частью Троицкой ветки метро. Ветка снизит нагрузку на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии столичной подземки. Открытие "Тютчевской" станции запланировано на этот год.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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