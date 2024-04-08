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На станции метро "Тютчевская" завершается архитектурная отделка

15:02
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Для эффектного оформления выбраны стекло, гранит и металл

Красивая и современная. Оценить станцию метро "Тютчевская" пока смогли только строители и журналисты, но скоро полюбоваться ей получится и у обычных пассажиров. Основные работы здесь уже завершены.

"Готовность станции "Тютчевская" на сегодняшний день - две трети. Мы продолжаем устройство инженерных систем, а именно монтируем светильники на платформе", - сообщил Владислав Макейчик, главный специалист, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Сейчас строители заканчивают отделку станции. Уже полностью облицевали платформу гранитом и установили алюминиевые панели на путевые стены. На них разместили строки из наиболее известных стихотворений Федора Тютчева.

В основе дизайна станции - современная эстетика с использованием динамичных форм, наклонных линий и плоскостей. Элементы из стекла здесь сочетаются с природным камнем и металлом. Центром всего архитектурного решения являются колонны, в которые спрятали многие инженерные коммуникации.

"На колоннах установлены системы видеонаблюдения и громкоговорящего оповещения. Они заложены в трубках, которые располагаются за слегка тонированным триплексом", - добавил Макейчик.

Если работа с архитектурной отделкой под землей подходит к завершению, то оформлять вестибюль только начинают. Строителям предстоит установить алюминиевые панели в кассовом зале и провести освещение. В планах у них также благоустройство территории вокруг станции. Сразу после окончания всех работ начнутся испытания. Важно убедиться, что все системы находятся в идеальном состоянии.

"Тютчевская" станет не просто станцией метро, а оборотным тупиком, в котором будут обслуживать поезда всей Троицкой линии.

"У нас сейчас в стройке одиннадцать станций от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Мы планируем в этом году завершить основные все строительные работы. У нас станции находятся в разной степени готовности, но планы, поставленные мэром Москвы, - завершить все строительные работы до конца этого года", - сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Сегодня "Тютчевская" - третья по счету станция московского метро, расположенная на МКАДе. Благодаря удобному выходу пассажиры смогут с легкостью добраться до поселка Мосрентген и остановок наземного транспорта. Ожидается, что пассажиропоток здесь будет достигать 2000 человек в сутки.

Строящаяся станция станет частью Троицкой ветки метро. Ветка снизит нагрузку на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии столичной подземки. Открытие "Тютчевской" станции запланировано на этот год.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
Строительство станции "Тютчевская"
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