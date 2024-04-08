"Московский паркинг" провел рейд по выявлению злостных должников

Приезжали к водителям, которые годами не оплачивали штрафы

"Московский паркинг" совместно с судебными приставами провел рейд по выявлению злостных должников.

Приезжали к водителям, которые годами не оплачивали штрафы за нарушения правил дорожного движения и парковки. Суммы накопленных долгов впечатляют: мужчина из Хорошевского района не выплатил более миллиона двухсот тысяч рублей. Предупреждали его уже не раз, теперь же у владельца есть 10 дней, чтобы оплатить всю сумму. Иначе машину продадут на торгах.

В Зябликове арест наложили на иномарку местной жительницы. Она также не оплачивала парковку, но сумма задолженности значительно меньше - 300 тысяч рублей. Автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли на спецстоянку.

Чтобы таких ситуаций не было, нужно всегда отслеживать все свои штрафы и вовремя их оплачивать. И помнить, что арест машины - лишь одна из мер.

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