ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Московский паркинг" провел рейд по выявлению злостных должников

15:01
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Приезжали к водителям, которые годами не оплачивали штрафы

"Московский паркинг" совместно с судебными приставами провел рейд по выявлению злостных должников.

Приезжали к водителям, которые годами не оплачивали штрафы за нарушения правил дорожного движения и парковки. Суммы накопленных долгов впечатляют: мужчина из Хорошевского района не выплатил более миллиона двухсот тысяч рублей. Предупреждали его уже не раз, теперь же у владельца есть 10 дней, чтобы оплатить всю сумму. Иначе машину продадут на торгах.

В Зябликове арест наложили на иномарку местной жительницы. Она также не оплачивала парковку, но сумма задолженности значительно меньше - 300 тысяч рублей. Автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли на спецстоянку.

Чтобы таких ситуаций не было, нужно всегда отслеживать все свои штрафы и вовремя их оплачивать. И помнить, что арест машины - лишь одна из мер. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Арест автомобиля
Арест автомобиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.