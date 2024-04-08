Столичным автомобилистам советуют поменять резину

В Москву пришла майская погода

Несмотря на разгар рабочего дня, у мастеров шиномонтажа на востоке столицы до вечера - ни окошка. Если кто-то отказывается от записи, на его время сразу же приглашают других желающих. Чтобы разобраться с делами и в том числе подготовить машину к лету, некоторые даже берут отпуск. По действующим нормам, заменить зимнюю шипованную резину на летнюю автовладельцы должны не позднее 1 июня. Однако с учетом нюансов эксплуатации покрышек не по сезону и их влияния на безопасность вождения, эксперты советуют проводить эту процедуру раньше - после схода снега и окончания весенних заморозков.

"В Москве температура не опускается ниже 5-6 градусов тепла. Рекомендуем автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. Зимняя резина по составу мягкая, поэтому при плюсовой температуре не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь", - объяснил Степан Кузнецов, главный специалист дежурной смены ЦОДД.

К тому же при плюсовых температурах протекторы зимней резины гораздо быстрее изнашиваются и приходят в негодность. Немудрено, что резким апрельским потеплением заметно выросли и цены на услуги шиномонтажа. В среднем по столице комплекс по замене резины стал стоить на 20 процентов дороже.

Сэкономить на услугах, впрочем, возможно. При покупке комплекта новых шин, к примеру, многие из сервисов берутся установить их на автомобиль бесплатно. Да и выбрать в этом сезоне есть из чего: после ряда проблем с ассортиментом в предыдущие годы сейчас поставки резины удалось наладить.

Обратить внимание при покупке эксперты советуют на продукцию отечественных заводов, выкупленных у ушедших из России европейских брендов. По соотношению цена качество такие предложения сейчас одни из лучших. По тому же принципу резину можно выбрать из ассортимента корейских и китайских производителей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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