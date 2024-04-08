Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ подготовили к лету

Грязь с позолоченных, медных и бронзовых элементов удалили вручную

В Москве начали готовить к лету фонтаны. В понедельник "банные процедуры" устроили для "Каменного цветка" на ВДНХ.

Сначала проверили, нет ли на чашах и скульптурах повреждений. И только затем фонтан начали очищать от того, что оставила после себя зима. Вручную удалили грязь с позолоченных, медных и бронзовых элементов. Аккуратно сняли налет с птиц и рыб, промыли щели между гигантским самоцветами.

Сказочный цветок из смальты с пышным декором украшает ВДНХ почти 70 лет - с 1954 года. Но благодаря бережному уходу и проведенной не так давно реставрации он до сих пор поражает своим великолепием.

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