В России задержали телефонных мошенников, работавших на ВСУ. Все подробности

Они похитили у российских граждан больше семи миллиардов рублей

Спецназу ФСБ подозреваемые дверь открывать сначала не хотели. Повернули ключ в замке только после того, как поняли, что дверь сейчас просто-напросто выбьют.

Спецоперация проходила в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ярославле и Сочи. Причем все задержания шли одновременно, чтобы подозреваемые не успели предупредить сообщников. Сейчас под арестом находятся пять человек, которые, по данным следствия, обеспечивали функционирование виртуального узла связи, который, в свою очередь, использовали украинские колл-центры для вымогательства денег исключительно у россиян.

"Мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, после чего убеждали россиян перевести сбережения и кредитные средства на так называемые безопасные счета", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Работали, можно сказать, по классической схеме. По имеющимся данным, международная преступная группировка существовала с 2022 года. Основная задача виртуального узла связи заключалась в подмене украинских телефонных номеров, с которых звонили мошенники, на российские, в том числе реально существующие: банковские или принадлежавшие силовым структурам.

Все отработанные номера заносились в базу данных - кого и на сколько удалось обмануть. При помощи специальных программ велся мониторинг интенсивности телефонных звонков и смс-оповещений. Большие квартиры с хорошим ремонтом. Дорогие иномарки в подземном гараже. Наличность и криптовалюта на счетах. Работа на украинских мошенников приносила хороший доход. О моральной стороне, судя по всему, задержанные старались не задумываться.

"Полученные средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины. Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования", - сообщили в ФСБ.

Все оборудование изъято. Базы данных изучены. По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у россиян было похищено более 7 миллиардов рублей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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