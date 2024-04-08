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В рамках проекта "Моя история" запустили образовательную онлайн-платформу

14:49
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Это первый в России бесплатный интернет-ресурс для создания генеалогического древа

Новую образовательную онлайн-платформу в рамках проекта "Моя история" запустили в России. Как рассказали на пресс-конференции в Москве, это первый в нашей стране бесплатный интернет-ресурс для создания генеалогического древа.

Добровольцы проекта помогут в поиске данных о предках. Достаточно оставить заявку на сайте. Запуск платформы приурочен к Году семьи.

"Моя история" это возможность не только узнать себя, не только узнать свои корни, но это и возможность защитить историческую правду, историю нашей страны, поэтому всех призываем принять участие в нашем проекте", - отметила Ольга Занко, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы".

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Проект "Моя история"
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