Военных привлекли к помощи в борьбе с паводком в Орске

Инженеры подвозят грунт к поврежденной дамбе

По просьбе губернатора Оренбургской области к помощи в борьбе с паводками в Орске подключили военных.

В настоящий момент в спасательной операции задействованы более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, сообщили в Минобороны России.

Военные инженеры Ясненского ракетного соединения подвозят грунт к поврежденной дамбе, помогают с эвакуацией населения и подвозят питьевую воду.

К работам по укреплению береговой линии рек также будут привлечен личный состав Ясненского ракетного соединения.

Режим ЧС федерального масштаба объявили в Оренбургской области из-за паводков. В Орск по порцчению президента России Владимира Путина вылетел глава МЧС Александр Куренков. В настоящий момент в городе подтоплены около шести тысяч домов.

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