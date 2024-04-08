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"Красиво горит": задержали поджигателя мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

13:35
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Мужчина утверждает, что не понял предназначение мемориала

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге мемориала в московском поселении Десеновское — к нему местные жители несли цветы и игрушки в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле".

Задержанный — 49-летний местный житель — даже не сумел дать логичное объяснение своему поступку. Он заявил, что "никаких памятников" там не было, только мягкие игрушки. Задержанный также признался, что ему показалось, что "это лишнее вообще", а также "красиво, что это все горит".

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников и мемориалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк Министерства внутренних дел.

Ранее сын президента Crocus Group Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов заявил, что в случае восстановления концертного зала "Крокус сити холл" в нем может быть "восстановлен зал с мемориалом или мемориал" погибшим при теракте. Однако решение принимать будут не только хозяева здания — последнее слово остается за президентом России Владимиром Путиным, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и общественным мнением.

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил всех, кто во время теракта и сразу после него в тяжелейших условиях помогал пострадавшим в "Крокус сити холле", спасал людей. Глава государства подчеркнул: организаторы теракта хотели посеять панику и разлад в российском обществе, а наши граждане, напротив, объединились перед лицом этого зла.

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Задержанный поджигатель мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
Задержанный поджигатель мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
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