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Вертолетная группа ВСУ Mad Ducks ликвидирована вместе с командиром

14:01
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

12-я отдельная бригада армейской авиации Украины подтвердила потерю своих пилотов

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине ликвидировали летную группу противника под название Mad Ducks. Это экипаж украинского вертолета Ми-8, прославившийся полетами в Мариуполь в марте 2022 года, во время штурма города российскими войсками.

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Как сообщает Telegram-канал "Шепот фронта", конкретная дата уничтожения украинских летчиков неизвестна — ясно только, что это произошло в марте.

Официальное подтверждение этой информации от украинского военного командования пока не поступало.

Ранее командование ВСУ подтвердило, что украинская 12-я отдельная бригада армейской авиации потеряла двух пилотов-вертолетчиков. Кадры поражения украинских вертолетов на подконтрольной Киеву территории ДНР продемонстрировало перед этим Минобороны России. Две машины из трех были уничтожены во время дозаправки на аэродроме подскока.

В феврале украинские летчики сообщили о гибели одного из лучших пилотов ВСУ Владислава Рыкова. Его Су-25 был сбит в бою над Донецкой народной республикой. На счету Рыкова было 385 боевых вылетов.

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