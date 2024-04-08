В Москве ждут первую весеннюю грозу

Она нагрянет во вторник
Первая весенняя гроза может прийти в Москву во вторник, 9 апреля.
Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
На этой неделе синоптики обещали москвичам самую настоящую майскую погоду – температура воздуха прогреется до +20 градусов. Температурный фон будет превышать норму начала апреля на семь градусов. Местами могут пройти дожди, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: