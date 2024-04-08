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В Москве ждут первую весеннюю грозу

13:52
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Она нагрянет во вторник

Первая весенняя гроза может прийти в Москву во вторник, 9 апреля.

Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

На этой неделе синоптики обещали москвичам самую настоящую майскую погоду – температура воздуха прогреется до +20 градусов. Температурный фон будет превышать норму начала апреля на семь градусов. Местами могут пройти дожди, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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