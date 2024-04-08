Собянин: Строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Объект возводят по новой технологии

Строительство станции московского метро "Потапово" - на финишной прямой. Об этом сообщил в социальной сети мэр Сергей Собянин

Объект возводят по новой технологии - это будет первая наземная платформа в столице, которая отапливается. Сейчас идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания. Все работы завершат до конца года.

После открытия станции многие жители поселения Сосенского смогут добираться до метро пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание Воскресенского, Щербинки и Южного Бутова.

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