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Приписываемый Трампу мирный план по Украине оказался фейком

14:18
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Об этом плане писала газета The Washington Post

Сообщения средств массовой информации о якобы намерении 45-го президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине посредством территориальных уступок в пользу России не соответствуют действительности. С таким заявлением в понедельник, 8 апреля, выступил советник предвыборного штаба политика Джейсон Миллер.
Стало известно, как Трамп разрешит украинский кризис

По словам представителя Трампа, это "фейковые новости от The Washington Post", в которой "просто это выдумали". Вместе с тем Миллер подчеркнул, что "Трамп — единственный, кто говорит о необходимости прекратить бойню".

Спикер Трампа не преминул напомнить, что действующий президент США "Джо Байден говорит о продолжении бойни", сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что представители НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности, а также снятие возражений против принятия Украины в альянс. Подобный сценарий озвучивается неформально и становится все реальнее перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом.

Причем несколькими месяцами ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев намерен и впредь бороться за выход к границам 1991 года, Украина не намерена отступать от этой цели даже ради членства в НАТО.

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