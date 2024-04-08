Более 5 миллионов тонн

Российские рыбаки добыли рекордный улов за последние 30 лет - более 5 миллионов тонн. Об этом Владимиру Путину доложил во время рабочей встречи руководитель Федерального агентства по рыболовству.

Как отметил Илья Шестаков, большая часть промысла - это минтай, лососевые и сардина. Кроме того, сообщил о еще одном рекорде - уже мировом. Наше судно выловило за год более 90 тысяч тонн. Во время встречи затронули и развитие отрасли. Так, в планах построить более 300 судов, в том числе и транспортные рефрижераторы.

Путин: Вы сказали, что со значительным опозданием идет строительство судов, но связано это, я так понимаю, не в последнюю очередь с теми санкциями, которые вводятся или введены против российского судостроения: касаются запчастей, оборудования прежде всего. Новые цепочки налажены, так я понимаю? И собственное производство развивается. Шестаков: Рыбаки, конечно, до санкционного времени активно использовали западные технологии. Партнеры поступили очень плохо, конечно, по отношению к нашим рыбопромышленникам, потому что просто перестали поставлять эту продукцию и даже не вернули те авансы, которые были заплачены. Сейчас налажены поставки из дружественных стран. Где-то наши промышленники обратили внимание и на производство отечественное.

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