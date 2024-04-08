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Командование ВСУ: Ни одному украинцу не удастся избежать мобилизации

14:41
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Украинской армии не хватает людей

Жители Украины должны осознать, что никому из них не удастся отсидеться во время проведения мобилизации. Такое заявление сделал в понедельник, 8 апреля, командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.

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По словам военного, "в нашем распоряжении западное вооружение", а также "есть талантливые и опытные командиры". Однако "сколько бы помощи мы ни получили, сколько бы оружия у нас ни было, нам не хватает людей".

Павлюк в интервью украинским СМИ заверил, что понимает "желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру", однако военная техника "сама по себе не едет" и оружие не стреляет, поэтому ВСУ срочно нуждается в новобранцах, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что Украина ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону — с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи.

При этом киевский режим пытается распространять фейки о якобы новой волне мобилизации в России. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского на эту тему — неправда.

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