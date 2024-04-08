Семья с детьми почти год жила в шалаше в тульском лесу

Девочки не ходили ни в школу, ни к врачам

В Тульской области нашли ярославскую семью, объявленную в федеральный розыск почти год назад.

Жительница Ярославской области вместе с дочерями 12 и 11 лет пропала 11 месяцев назад. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил "Аргументам и Фактам", что семья жила в заброшенном доме.

Отец детей лишен родительских прав решением суда, мать в родительских правах ограничена. Местные СМИ писали, что у женщины в анамнезе зависимости и психические расстройства. После решения суда мать девочек подалась в бега.

Спустя несколько месяцев после пропажи в полицию обратилась бабушка. Семейство обнаружили в лесу в Тульской области случайные прохожие. Они рассказали о ситуации компетентным органам.

Все это время женщина жила с детьми в самодельном шалаше: стены у него были из фанеры, а потолок из линолеума. Еду готовили на костре, а мылись в тазу. Дети не посещали ни школу, ни поликлинику. Кроме того, в шалаше жил 27-летний сожитель матери, который спал в одной кровати с несовершеннолетними девочками.

В настоящий момент девочек изъяли, их направили на реабилитацию. Суд принял новое решение об ограничении матери в родительских правах.

"Выражаю благодарность неравнодушным гражданам, которые проявили бдительность и чуткость и смогли опознать семью", – сообщил Михаил Крупин в своем telegram-канале.

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